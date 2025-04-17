Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 2-1'in rövanşında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan ve adını yarı finale yazdırdı.

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, "Bugün final için çok önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bayern Münih oldukça güçlü bir takım. 1-0'dan sonra en önemlisi, hala inanmamız ve maçın içinde kalmamız çok önemliydi. Kalemizi iyi koruyup gol yememeye çalıştık, biraz zorlandık ama önemli olan turu geçmek. Normalde Kimmich'i oynatmamaya çalıştık. Arkamda Thomas Müller varken Acerbi'ye yardım etmeye çalıştım. Bundan dolayı fazla öne çıkamadım. Ama önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık.

Barcelona'ya karşı güzel anılarım var. Şampiyonlar Ligi'nde artık her eşleşme zor ve her takıma saygımız var. Biz bu yola devam edersek başarırız diye düşünüyorum. Hedefimiz final.

Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim, dualarını eksik etmesinler. En iyi şekilde ülkemi temsil etmeye çalışacağım. Herkese selamlar." ifadelerini kullandı.