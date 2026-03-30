Hakan Çalhanoğlu: Kariyer maçıma çıkacağım!

"Durumum gayet iyi, son maçta ayağıma kramp girdi, hiçbir sorun olmadı, hocanın değiştirmesini istedim. Şu an iyiyim, idman iyi geçti. Bu maç için hazırım inşallah. Takımın motivasyonu, neşesi her şey güzel. Bazen kışkırtmaya çalışan kişiler var ama hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Tek amacımız dünya kupasına gitmek, başka bir hedefimiz, düşüncemiz yok. Birbirimize nasıl sevgi ve saygıyla yaklaştığımızı görüyorsunuz. Bazen dışarıdan gelen art niyetli şeyler hoş değil ama biz bunları da aştık. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nı da yaşadık hiç öyle olmadığını da gösterdik. Aramızda olan bu bağ, bizi birbirimizden koparmaya çalışanlar istediği kadar uğraşabilir hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. Buraya gelmek için can atıyoruz. Merih sakat geldi, gelmeyebilirdi ama burayı çok özlüyoruz. Oynayan ya da oynamayan herkes hocanın kararlarına saygı duyuyor. Hiçbir zaman sorunumuz olmadı."