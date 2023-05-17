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Hakan Çalhanoğlu'ndan İstanbul sözleri: Rüya gibi olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen İtalya takımı Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'da final oynayacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan İstanbul sözleri: Rüya gibi olacak
AA

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, ilk maçta 2-0 yendiği ezeli rakibi Milan'ı dün akşam oynanan rövanş mücadelesinde 1-0 mağlup ederek, finale yükselen Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Çalhanoğlu, "İki ay önce bunun için bir rüya diyordum. Şimdi benim evimde (Türkiye'de) final oynayacağız, orada olmak bir hayal. Teknik heyeti, takım arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum, aynı zamanda bugün iyi oynayan Milan'ı da tebrik ederim. Bugün bizim için çok değerliydi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Milan'da forma giydiği hatırlatılan ve derbilerde oynamanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Geçen yıl olanlardan ötürü benim için ağırdı ama geçmiş, geçmişte kaldı. Eski takım arkadaşlarımla iyi bir ilişkim var, Maldini'ye saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu zafere ihtiyaçları olduğunu dile getiren Çalhanoğlu, "Bugün rahatım ve mutluyum. Yarın rakibimizin kim olacağını göreceğiz ama finalde olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Instagram hesabından Inter formalı elinde Türk bayrağı ve fonda Galata Kulesi bulunan bir görsel paylaşarak, "Evime geliyorum" yazdı.

Bu arada, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de "Devler Ligi"nde finale çıkmalarıyla ilgili olarak, "Biz buna hep inandık." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Interli taraftarlar, takımlarının ezeli rakipleri Milan'ı rövanşta 1-0 yenerek finale yükseldiği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkmayı kent merkezindeki Duomo Meydanı'nda kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Inter'in finaldeki rakibi ise bu akşam belli olacak. Yarı finalin diğer ayağında, İngiltere'nin Manchester City takımı, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

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