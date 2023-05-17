Hakan Çalhanoğlu'ndan İstanbul sözleri: Rüya gibi olacak

Çalhanoğlu, "İki ay önce bunun için bir rüya diyordum. Şimdi benim evimde (Türkiye'de) final oynayacağız, orada olmak bir hayal. Teknik heyeti, takım arkadaşlarımı, taraftarları tebrik ediyorum, aynı zamanda bugün iyi oynayan Milan'ı da tebrik ederim. Bugün bizim için çok değerliydi. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Milan'da forma giydiği hatırlatılan ve derbilerde oynamanın kendisine nasıl hissettirdiği sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Geçen yıl olanlardan ötürü benim için ağırdı ama geçmiş, geçmişte kaldı. Eski takım arkadaşlarımla iyi bir ilişkim var, Maldini'ye saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu zafere ihtiyaçları olduğunu dile getiren Çalhanoğlu, "Bugün rahatım ve mutluyum. Yarın rakibimizin kim olacağını göreceğiz ama finalde olmaktan dolayı mutluyum." dedi.