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        Haberler Spor Futbol İtalya Hakan Çalhanoğlu: Takımımla gurur duyuyorum - Futbol Haberleri

        Hakan Çalhanoğlu: Takımımla gurur duyuyorum

        Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:37
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        "Takımımla gurur duyuyorum"
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        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        "FİNALDE OLMAK ÇOK GÜZELDİ"

        Geçtiğimiz sezon Manchester City'ye karşı İstanbul'da kaybettikleri final hakkında konuşan Çalhanoğlu, "Geçen sezon finalde olmak çok güzeldi. Ne yazık ki kupayı kazanamadık ama yaptıklarımızdan dolayı takım arkadaşlarım ve takımımla gurur duyuyorum." dedi.

        "MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Benfica karşısında forma giymek için sabırsızlandığını belirten tecrübeli orta saha, "Sakatlığım sebebiyle Real Sociedad'a karşı oynayamadım. Benfica maçı için hocamız karar verecek. Benfica'nın iyi bir takımı var ve hocalarını çok iyi tanıyorum. Maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

        "DI MARIA'YI BERARDI'YE BENZETİYORUM"

        Inter taraftarı ve Benfica forması giyen Di Maria ile ilgili de konuşan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Inter taraftarı lafla anlatılmaz, bunu ancak deneyimleyebilirsiniz. Bana çok özel şeyler hissetiriyorlar. Di Maria'yı Berardi'ye benzetiyorum. Çok fazla özelliği ve deneyimi var ancak dikkat etmemiz gereken tek oyuncu o değil. Asla pes etmek ve küçük takımlara karşı hata yapmak istemiyoruz."

        Inter, 3 Ekim Salı günü, Benfica ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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