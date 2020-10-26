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Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında ve hangi yarışmaya katılmıştır?

Hakan Hatipoğlu katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla tanındı. Ardından katıldığı Survivor yarışmasıyla popülerlik kazandı. Şimdilerde sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu evli mi? İşte Hakan Hatipoğlu biyografisi...

Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında ve hangi yarışmaya katılmıştır?

Survivor yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla beğeni kazanan Hakan Hatipoğlu şimdilerde televizyon programı sunuculuğu yapmaktadır. Ayrıca Hatipoğlu milli bir sutopu oyuncusudur. Peki Hakan Hatipoğlu kimdir? İşte detaylar...

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyuncusu ve sunucudur.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Kazandığı ödül ile Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrenmiştir. 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını vermişlerdir.

SPORCULUK KARİYERİ

Hakan, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır.

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