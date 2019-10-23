Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 2011 yılında dünyaevine girmişti. 2018 yılının ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan Gizem-Hakan Hatipoğlu çifti, kızlarına Lila adını vermişlerdi.
LİLA 1 YAŞINDA
Mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan çiftin kızları Lila, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basmıştı. Hatipoğlu çifti, kızlarının yeni yaşını bir otelde organize ettikleri parti ile kutlamıştı.
İLK ADIMLARINI ATTI
Yeni yaşına basan Lila, ilk adımlarını atmaya başladı. Hakan Hatipoğlu, kızının ilk adımlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hatipoğlu, paylaşımına, "Yandık desenize... İlk adımını attı Lila, yaşını karşıladı..." notunu düştü.
Hatipoğlu'nun paylaşımına takipçileri, "Maşallah" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte o anlar:
YORUMLAR