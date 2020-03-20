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Hakan Hatipoğlu, 10 gün önce Dominik Cumhuriyeti'nden döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Hatipoğlu, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle tedbir amaçlı kendisini karantinaya aldığını ifade etti.

Bir süredir kızı Lila ve eşi Gizem Hatipoğlu'ndan ayrı olduğunu dile getiren Hatipoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"GÜN SAYIYORUZ"

Herkese selam... Merak edenler olmuş, '10 gündür neredesin?' diye... Dominik'ten döndüm, karantinadayım bir süre daha. Kendi evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Lila ve Gizem'den uzak olmak. Çok şükür, iyiyim. Bir sıkıntı yok, az kaldı. Gün sayıyoruz...

Biraz sosyal medyadan uzak durdum, inanın çok iyi geldi. Bu zor günler geçecek ve eminim daha güzel günler olacak. Güçlü ve sabırlı olalım. Lütfen psikolojimizi sağlam tutalım. İlk defa ailemden, Gizem'den, kızımdan belki de ömür boyu ayrı kalabileceğimi hissettiğim ve düşündüğüm için o anlık kaygılarımla bunları yazmak istedim.

"ANSIZIN BİZİ ESİR ALAN BİR VİRÜS"

Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olamama hissi... Panik olan ve eve kapanan insanlar, arkadaşlarım, ailem, bizler... Ansızın bizi esir alan bir virüs... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Bu dönemde kendimle çok yüzleştim, çok düşündüm, her şeyi tarttım, masaya yatırdım, sorguladım ve dedim ki; 'Hakan bu belki de sana verilmiş ikinci bir şans. Bak, hayat bir anda alt üst olabiliyor. Neden bu kısa ve belirsiz hayatını daha iyi yaşamıyorsun?'

"HER ŞEY FANİ"

Soruma tek bir cevap vardı. 'Değiş Hakan... Bak, neler olabiliyor hayatta. Her şey fani, her şey boş ve yeni kararlar aldım hayatımla ilgili. Şuna çok eminim; bunlar er ya da geç bitecek. Canı yananlar olacak maalesef ama geçecek, gidecek inşallah. Aklınıza kendinizle alakalı 3 yanlışı ya da 3 kötü huyu, değiştirmeniz gereken birkaç şeyi düşünün ve listenin en üstündeki 3 tanesini atın hayatınızdan.

Yeni bir şans verin kendinize. Ben bunu yapacağım. Şu zor süreçte kendi kendime bu sözü verdim ve tutacağım. Daha kaliteli, daha mutlu ve değerini çok daha bildiğim hayat için bunu söz; yapacağım. Koronavirüs de bana bunu öğretmiş ya da kazandırmış olsun. Nasılsa geçecek, gidecek. Daha iyi bir ben, bana iyi gelecek... Bana iyi gelen çevreme, sana da iyi gelecek. Eminim... Hem de çok...

"SARILMAMIZA AZ KALDI KIZIM"

Öte yandan kızı Lila'nın fotoğrafını yayınlayan Hatipoğlu, "Aşkım, kızım... Sana dokunmama, sarılmama az kaldı..." sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.