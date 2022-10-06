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Hakan Keleş: Şimdi de Beşiktaş'ı evimizde yenmek istiyoruz

Giresunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hakan Keleş, takımın son durumunu değerlendirerek, hafta sonu konuk edecekleri Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle galip geleceklerine inandığını söyledi

Hakan Keleş: Şimdi de Beşiktaş'ı evimizde yenmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Giresunspor, galibiyete odaklandı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftayı değerlendiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarını belirterek, “Son iki maçımızı deplasmanda oynadık. Şimdi Beşiktaş maçını taraftarımızın desteğiyle evimizde oynayacağız. Bu arayı da iyi değerlendirdik. Son deplasman maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun sergiledik. Günden güne düzelen bir oyunumuz var. Beşiktaş tabii ki zorlu bir maç olacak bunun bilincindeyiz. Ancak biz bu zorlu maçı kendi sahamızda seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. Ligin güçlü ve favori takımlarından biri. Biz de kazanmak için elimizden geleni yaparak seyircimize galibiyet hediye etmek istiyoruz. Daha önce Beşiktaş galibiyetini deplasmanda yaşamıştık şimdi de kendi evimizde galip gelmeyi istiyoruz” dedi.

Takımda 1 kart cezalısı 1 de sakat oyuncu var

Giresunspor’da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Rahmetullah ve kırmızı kart cezalısı Sergio’nun eksikliği hakkında da açıklamalarda bulunan Keleş, “Takımda geçen hafta Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart görmesinden dolayı Sergio oynayamayacak. Bunun dışında takımda Rahmetullah’ın hafif bir sakatlığı bulunmakta, onun durumu netlik kazanacak. Bu oyuncularımızın dışında kadromuz gayet iyi. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandık moral ve motivasyonumuz yerinde. Seyircilerimizin desteğiyle galip gelmek istiyoruz” dedi.

Antrenman sonrası doğum günü kutlaması

Öte yandan antrenmanın ardından Robert Mejia’nın doğum günü kutlandı. Mejia, kendisi için hazırlanan resminin bulunduğu, yeşil-beyazlı pastayı kesti. Takım arkadaşları Mejia’nın başında yumurta kırıp un döktüler. Teknik Direktörü Hakan Keleş ve takım arkadaşları 22. yaşına giren Mejia’nın yeni yaşını tebrik etti.

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