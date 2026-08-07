Hakan Peker: Fırsat buldukça tatil yapıyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hakan Peker, Cihangir sokaklarında köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peker, "Yarın Karabük'te sahne alacağım, ardından Ulus'ta sahnemiz var" diye konuştu.

Yoğun iş temposuna rağmen kendisine vakit ayırmayı da ihmal etmediğini söyleyen Peker, fırsat buldukça tatil yaparak dinlendiğini ifade etti. Yeni şarkısının başarısından memnun olduğunu belirten Hakan Peker, ilerleyen dönemlerde sahne çalışmalarına ve müzik projelerine ağırlık vereceğini söyledi.