        Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt! - Fenerbahçe Haberleri

        Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt!

        Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi ve sözleşmesi için açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

        Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferinde etkin rol oynayan Hakan Safi, milli futbolcu için soruşturma iddiasına cevap verdi.

        Hakan Safi, açıklamasında, "Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim. İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!" dedi.

        İşte Hakan Safi'nin açıklamasının tamamı:

        "Fenerbahçe'mizin ve milli takımımızın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun kulübümüze transfer süreci hakkında bugüne kadar; hem geleneksel hem de sosyal medya üzerinden farklı ajandalar ve kişisel çıkarlar gözetilerek yapılan mesnetsiz haberleri yakından takip etmekteyim.

        Özellikle son günlerde, futbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde UEFA'nın rutin kulüp incelemelerini kasıtlı şekilde "Kerem Aktürkoğlu'na özel soruşturma açıldı" iddiası ile ortaya atarak kaos ortamı yaratmaya çalışan Fenerbahçeli görünümlü kişileri de camiamızın bir kenara not ettiğini bilmekteyim.

        İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!

        Bu haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, yöneticiliğim döneminde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Fenerbahçe'nin bir neferi olarak, camiamıza zarar vermek için fırsat kollayan kişilerle mücadele etmeye, kulübümüze gönülden ve karşılıksız vermeye kararlılıkla devam edeceğimi bilmenizi istiyorum.

        Tüm camiamıza sevgi ve saygılarımla."

        NE OLMUŞTU?

        UEFA’nın, Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Milan Skriniar ve Diego Carlos’un sözleşmelerine ilişkin kulüpten bilgi, belge ve yazılı savunma istediği öne sürüldü. UEFA Finansal Fair Play Komitesi'nin 22-23 Ocak tarihlerinde kulübün mali kayıtlarını ayrıntılı şekilde incelediği, denetim sonrası hazırlanan raporun yönetime iletildiği ifade edildi. Raporda bazı sözleşmelerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kulüpten savunma istendiği aktarıldı.

