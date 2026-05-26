Hakan Safi: Sadece para değil, akıl koymaya da geliyoruz

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Hakan Safi seçim çalışmalarını sürdürürken, Fener Kongre Üyeleri Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemek yoğun bir katılıma sahne oldu. Tesislerin girişinde meşalelerle karşılanan Hakan Safi, programda yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz Fenerbahçemiz son sezonlarında üst üste yaşadığı seçimlerle bir türlü yönetim istikrarını sağlayamadı. Saha içinde istediğimiz sonuçlar gelmedikçe camia içinde huzursuzluk ve haklı olarak beklentiler çok yükseldi. Ben bu beklentiler için bu yola çıktım. Adaylık kararını alırken de kimseden bir işaret beklemedim. Kimin aday olmasına da hiç bakmadım hiçbir şart koşmadım. ‘Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım' dedim. Bu nedenle kampanyamıza ‘Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden' dedi.

"AMACIMIZ FENERBAHÇE'NİN HAK ETTİĞİ YERLERDE OLMASIDIR"

Seçim sloganıyla ilgili de açıklık getiren Safi, sarı-lacivertli camianın kendisinden katkı vermek için teklif beklemediğini söyledi. Safi, "12 yıldır şampiyon olamıyoruz ama şuna emin olun; ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe mutlaka şampiyon yapacağız. Bunun için de aylar öncesinden bu kardeşiniz çalışmaya başladı. Yönetim Kurulu ve Futbol AŞ listesini oluştururken camiada değişim isteyen güçlü bir Fenerbahçe arzulayan, cana başla çalışmaya hazır olan onlarca Fenerbahçeli kardeşimle bir araya geldik. Finansal olarak katkı sunmaya hazır olan ve camianın her sorununa hakim bir yönetim oluşturduk. ‘Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden' sadece bir seçim sloganımız değil. Ben Fenerbahçe'ye katkı vermek için hiçbir zaman makam teklif edilmesini beklemedim. Kulübün bana ne zaman ihtiyacı olduğunda, şart koşmadan destek vermeye özen gösterdim. Yol arkadaşlarım için de makam hiçbir zaman amaç olmadı. Amacımız çocukluk aşkımız Fenerbahçe'nin hak ettiği yerlerde olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"SADECE PARA DEĞİL, AKIL KOYMAYA DA GELİYORUZ"

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın sözlerine eleştiride bulunan Hakan Safi, "Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız emin olun. 2018 yılında kulübün gelirleri temlikli bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyeti de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken, 'Ramos'u al, Benzema'yı al' diyenlerin aday olduklarında ‘yıldızla bu iş olmaz' diyenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Asıl üzücü nokta UEFA FFP'den ceza alacak diye asılsız iddialarla camiayı korkutmaya, yanıltmaya çalışılmasıdır. UEFA'nın koyduğu kurallar net açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler buna ulaşabilirler. Seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı deyip sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek Fenerbahçelilerin zihnini bulandırmayacağız. Şunu da garanti ediyorum; bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. ‘Şampiyon olmazsanız ne olur çok mu önemli şampiyonluk' dedikten sonra ‘Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor' diyenlerden olmayacağız. Stat geliri vaadi verip 1 yıllık hayalimiz var sonrasına bakarız demeyeceğiz. Transfer dönemi temmuzda başlarken haziranda takıma katılacak diyerek Fenerbahçelileri yanlış yönlendirmeyeceğiz. Yıllardır transferler kampa yetişecek dedikten sonra Avrupa'dan elenmeyi bekleyenlerden olmayacağız. Parasız hiç olmaz o işler. O nedenle hodri meydan el kaldırıyorum hodri meydan. Seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçelinin kafasındaki soru işaretleri bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymaya değil akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçemize nasıl kaynak sağlayacağımızı da çok şekilde açıklayacağız. 350 milyon euro olan gelirleri önce 500 milyon sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız" diye konuştu.

"RAHATLIK DÖNEMİ 8 HAZİRAN SABAHI SONA ERECEK"

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne tam anlamıyla hakim olacaklarını da sözlerine ekleyen Hakan Safi, "Fenerbahçe futbolcusunu, teknik direktörünü hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Bugün camia üzerinden geçinenlere de nefes aldırmayacağız. Kimsenin ‘Yapı' kurmasına, bizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Benim olduğum yerde ancak ‘Yapıyı' ben kurarım. Fenerbahçe'de rahatlık dönemi, umursamazlık 8 Haziran sabahı itibarıyla da sona erecek. Taraftarımıızn uykusuz kaldığı yerde kimse uyumayacak. Samandıra'ya tam anlamıyla hakim olacağız. Saha içi, saha dışında ne ya da kim varsa hemen müdahale edeceğiz. Kararsızlık dönemi artık sona erecek. Bundan emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"EUROLEAGUE'E MUHTAÇ DEĞİLİZ"

Safi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan EuroLeague Final Four'da yaşanan hakem yönetimine tepki göstererek şunları söyledi:

"Yeni branşlar açmak benim en büyük hayallerimden biridir. Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede olmalı. Şanlı tarihimize yakışan da budur. Elimden gelen her şeyi yapacağız. Hafta sonu Final Four organizasyonunda rezalet bir durum oldu. Euroleague yönetimine sesleniyorum; Fenerbahçe Euroleague'in ortağıdır. Oraya değer katan da bizleriz. Saha içi hakem katliamını gördükten sonra alternatif oluşuyor. Euroleague'e muhtaç değiliz. İkincilikler Fenerbahçe'nin kaderi değildir. Bunu da yeniden hatırlatacağız."

Hakan Safi, yaklaşan Kurban Bayramı için de katılımcıların bayramını tebrik ederken, seçimin Fenerbahçe için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.