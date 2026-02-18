Hakan Taşıyan'dan "iyiyim" mesajı

2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan'ın 28 Ocakt'ta kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taşıyan'ın, sağlık durumunun da kritik olduğu ileri sürüldü.

Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Hüseyin Canayaz, yaptığı açıklamada; "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" demişti.

Taşıyan, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak; "İyiyim" mesajı verdi.