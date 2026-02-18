Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Taşıyan'dan "iyiyim" mesajı

        Hakan Taşıyan'dan "iyiyim" mesajı

        Geçtiğimiz ay kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, takipçilerine "iyiyim" mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 14:17 Güncelleme: 18.02.2026 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Taşıyan'dan "iyiyim" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan'ın 28 Ocakt'ta kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taşıyan'ın, sağlık durumunun da kritik olduğu ileri sürüldü.

        Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Hüseyin Canayaz, yaptığı açıklamada; "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" demişti.

        Taşıyan, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak; "İyiyim" mesajı verdi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı. (İHA)

        #Hakan Taşıyan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!
        AVM otoparklarında yasalar görmezden geliniyor!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"