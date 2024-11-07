Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hakim ve savcıların derece yükseltilmesi kararları Resmi Gazete'de

        Hakim ve savcıların derece yükseltilmesi kararları Resmi Gazete'de

        Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 01:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakim ve savcıların derece yükseltilmesi kararları Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        HSK kararlarında, 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

        AA'nın haberine göre; listede adli yargıda 56 hakim ve 27 savcı ile idari yargıda 33 hakimin ismi yer aldı.

        Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

        HSK'nın kararında, Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Hakimler ve Savcılar Kurulu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Harris: Bu bizim istediğimiz sonuç değildi
        Harris: Bu bizim istediğimiz sonuç değildi
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Trump delege sayısını 295'e çıkardı
        Trump delege sayısını 295'e çıkardı
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik