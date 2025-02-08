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        Hakkari Belediyesi, kayak merkezi toplu ulaşım seferlerini başlattı

        Hakkari Belediyesi, kış turizmini canlandırmak ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla Mergabütan Kayak Merkezi'ne toplu taşıma seferlerini başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:43
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        Hakkari'de kayak merkezine seferler başladı
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        Hakkari Belediyesi, kış turizmini canlandırmak için Mergabütan Kayak Merkezi'ne toplu taşıma seferlerini başlattı.

        İHA'nın haberine göre, toplu ulaşım araçları her gün saat 08.00 ila 11.00 arasında eski belediye yanındaki duraktan hareket edecek. Dönüş seferleri ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

        Kayak merkezine ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar için kişi başı ücretin 60 TL olduğunu belirten belediye yetkilileri, ödemelerin toplu taşıma kartı ve banka kartı ile yapılabileceğini ve nakit ödemelerin elden alınmayacağını ifade etti.

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