Atatürk Hakkari’de törenle anıldı

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– Hakkari merkez ve ilçelerinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Çukurca’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti. Şiirlerin okunduğu ve sinevizyon gösterisinin yapıldığı programa Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, 2. Hudut Tugayı Komutanı Vekili Albay Özcan Yıldız, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sahne gösterilerinin ardından Kaymakam Hasan Kurt tarafından ‘Atatürk’e Mektup’ konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

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