Haldun Dormen'in anısına öğrencilere burs verilecek

6 Ocak 2026'da enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan duayen sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta 97 yaşında hayatını kaybetmişti.

Haldun Dormen

Dormen'in vasiyeti doğrultusunda 25 Ocak Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir veda töreni düzenlenmişti. Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmişti.

Dormen'in vefatının ardından, hatırasını yaşatmak ve Türk tiyatrosuna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla anlamlı bir adım atıldı. Merhum sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının vizyonunu sürdürmek için kapsamlı bir burs ve eğitim seferberliği başlatıldığını duyurdu.

"10 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS VERME KARARI ALDIK"

Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sevgili babam Haldun Dormen'in hayatı boyunca inandığı en önemli şeylerden biri, tiyatroyu toplumla buluşturmak ve gençlere tiyatro sevgisini aşılamaktı. Onun bu misyonunu yaşatmak ve yeni kuşak tiyatrocuların yetişmesine katkıda bulunmak için bir süredir bazı çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle, babamın cenazesi vesilesiyle bağış yapan değerli dostlarımızın katkılarıyla temeli atılan bir kaynakla; Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte 'Haldun Dormen Tiyatro Bursu' başlıklı iki burs fonu oluşturduk. 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin çok anlamlı desteği ve ailemin de katkılarıyla bu fonu büyüttük. Bu sayede, 2026–2027 eğitim döneminden itibaren tiyatro bölümünde okuyan üstün başarılı 10 üniversite öğrencisine, 4 yıl boyunca burs verme kararı aldık.

Ömer Dormen ve Haldun Dormen

"DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TİYATRO EĞİTİMİ VERİLECEK"

Ayrıca Dormen Akademi de bu öğrenciler için mentorluk ve eğitim desteği sağlayarak onların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunacak. Bunun yanı sıra Dormen Akademi, Darüşşafaka Vakfı ile iş birliği içinde; her yıl akademideki tüm çocuk ve genç sınıflarında, her sınıfta iki öğrenci için ayrılacak kontenjanla 9–17 yaş aralığındaki Darüşşafakalı öğrencilere ücretsiz tiyatro eğitimi vererek daha fazla gencin sanatla buluşmasına destek olacak. Babamın cenazesinde bağış yaparak bu anlamlı başlangıcı mümkün kılan tüm değerli dostlarımıza; 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne, 'Türk Eğitim Vakfı'na, 'Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, 'Dormen Akademi'ye, 'Darüşşafaka Vakfı'na ve sevgili aileme bu önemli konuda verdikleri müthiş destek için içtenlikle teşekkür ediyorum.

"BABAM HER ZAMAN GENÇLERİ CESARETLENDİRİRDİ"

Babam her zaman gençlere inanır ve onları cesaretlendirirdi. İnanıyorum ki bu burslar sayesinde yeni kuşak genç tiyatrocular hayallerinin peşinden gidecek ve Türk tiyatrosunun geleceğinin zenginleşmesine katkıda bulunacaklar. Ben de bu gençlere, "Yaparsınız şekerim" diyorum.