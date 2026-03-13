Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haldun Dormen'in anısına öğrencilere burs verilecek - Magazin haberleri

        Haldun Dormen'in anısına öğrencilere burs verilecek

        Merhum sanatçı Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının vizyonunu sürdürecek kapsamlı bir burs ve eğitim seferberliği başlattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 08:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haldun Dormen'in anısına öğrencilere burs verilecek
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        6 Ocak 2026'da enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan duayen sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta 97 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Haldun Dormen
        Haldun Dormen

        Dormen'in vasiyeti doğrultusunda 25 Ocak Pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir veda töreni düzenlenmişti. Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmişti.

        Dormen'in vefatının ardından, hatırasını yaşatmak ve Türk tiyatrosuna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla anlamlı bir adım atıldı. Merhum sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının vizyonunu sürdürmek için kapsamlı bir burs ve eğitim seferberliği başlatıldığını duyurdu.

        REKLAM

        "10 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS VERME KARARI ALDIK"

        Ömer Dormen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sevgili babam Haldun Dormen'in hayatı boyunca inandığı en önemli şeylerden biri, tiyatroyu toplumla buluşturmak ve gençlere tiyatro sevgisini aşılamaktı. Onun bu misyonunu yaşatmak ve yeni kuşak tiyatrocuların yetişmesine katkıda bulunmak için bir süredir bazı çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle, babamın cenazesi vesilesiyle bağış yapan değerli dostlarımızın katkılarıyla temeli atılan bir kaynakla; Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte 'Haldun Dormen Tiyatro Bursu' başlıklı iki burs fonu oluşturduk. 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin çok anlamlı desteği ve ailemin de katkılarıyla bu fonu büyüttük. Bu sayede, 2026–2027 eğitim döneminden itibaren tiyatro bölümünde okuyan üstün başarılı 10 üniversite öğrencisine, 4 yıl boyunca burs verme kararı aldık.

        REKLAM
        Ömer Dormen ve Haldun Dormen
        Ömer Dormen ve Haldun Dormen

        "DARÜŞŞAFAKALI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ TİYATRO EĞİTİMİ VERİLECEK"

        Ayrıca Dormen Akademi de bu öğrenciler için mentorluk ve eğitim desteği sağlayarak onların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunacak. Bunun yanı sıra Dormen Akademi, Darüşşafaka Vakfı ile iş birliği içinde; her yıl akademideki tüm çocuk ve genç sınıflarında, her sınıfta iki öğrenci için ayrılacak kontenjanla 9–17 yaş aralığındaki Darüşşafakalı öğrencilere ücretsiz tiyatro eğitimi vererek daha fazla gencin sanatla buluşmasına destek olacak. Babamın cenazesinde bağış yaparak bu anlamlı başlangıcı mümkün kılan tüm değerli dostlarımıza; 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne, 'Türk Eğitim Vakfı'na, 'Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, 'Dormen Akademi'ye, 'Darüşşafaka Vakfı'na ve sevgili aileme bu önemli konuda verdikleri müthiş destek için içtenlikle teşekkür ediyorum.

        "BABAM HER ZAMAN GENÇLERİ CESARETLENDİRİRDİ"

        Babam her zaman gençlere inanır ve onları cesaretlendirirdi. İnanıyorum ki bu burslar sayesinde yeni kuşak genç tiyatrocular hayallerinin peşinden gidecek ve Türk tiyatrosunun geleceğinin zenginleşmesine katkıda bulunacaklar. Ben de bu gençlere, "Yaparsınız şekerim" diyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump boksör Paul ile dans etti

        ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılar 13 gündür sürerken boksör ve YouTuber Jake Paul ile bir araya gelerek dans etti. O anları TikTok hesabından paylaşan Paul, "Başkan Trump ile inanılmaz bir gün, yakında röportaj gelecek" açıklamasında bulundu.   

        #Haldun Dormen
        #Ömer Dormen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        "Kadın oyuncular kendine bakmıyor"
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        İşçi servisi uçuruma yuvarlandı! Ölenler ve yaralılar var!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Bilim insanları ilk kez görüntüledi!
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Kıdem tazminatı faizine şerh koşulu
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı