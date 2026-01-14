Haldun Dormen'in oğlundan açıklama: Babam ölmedi

Bir süredir geçirdiği grip nedeniyle hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Haldun Dormen, iki gün önce entübe edilmişti.

Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ise "Solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi" ifadelerine yer verilmişti.

Tedavisi devam edilen Haldun Dormen hakkındaki ölüm iddialarına oğlundan gecikmedi. Ömer Dormen; "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için 'hayatını kaybetti' yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

REKLAM

Babasının sağlık durumu hakkında da açıklamada bulunan Ömer Dormen; "Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.