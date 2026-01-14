Habertürk
Habertürk
        Haldun Dormen'in oğlundan açıklama: Babam ölmedi

        Haldun Dormen'in oğlundan açıklama: Babam ölmedi

        Haldun Dormen ile ilgili çıkan; "Hayatını kaybetti" iddialarına oğlu Ömer Dormen'den yalanlama geldi; "Durumu stabil. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:56
        "Babam ölmedi"
        Bir süredir geçirdiği grip nedeniyle hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Haldun Dormen, iki gün önce entübe edilmişti.

        Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ise "Solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi" ifadelerine yer verilmişti.

        Tedavisi devam edilen Haldun Dormen hakkındaki ölüm iddialarına oğlundan gecikmedi. Ömer Dormen; "Mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm sevenlerinin ve dostlarının bu süreçte bizlere verdiği destek bizim için çok kıymetli. Babam Haldun Dormen için 'hayatını kaybetti' yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

        Babasının sağlık durumu hakkında da açıklamada bulunan Ömer Dormen; "Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil. Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az. Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Haldun Dormen'in gelini Ayşe Arman da "Haldun Dormen vefat etmedi, hayatta. Durumu stabil. Tedavisi sürüyor. Evet, entübe, evet yaşı var ama biz umut etmeye devam ediyoruz. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasında bulundu.

        Haldun Dormen entübe edildi
        Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi. (IHA)

        #Haldun Dormen
        #Ömer Dormen
