Yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan usta oyuncu, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.

Soygazi, “Şu sıralar dinleniyorum. Herhangi bir proje teklifini kabul etmedim. Oyunculuğu bırakmadım doğru işin gelmesini bekliyorum” dedi. Daha sonra yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.