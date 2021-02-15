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HaberlerTelevizyonHalide'yi kim kaçırdı? Arıza yeni bölüm tanıtım
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Halide'yi kim kaçırdı?

Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan fırtınası yaşandı. İhtiyar'ın kaçırılan silahları bulunduktan sonra konsorsiyum bir araya gelirken, toplantı sırasında telefonlara gelen bir görüntü şok etkisi yarattı. Ali Rıza ve konsorsiyum üyeleri, Halide'nin kaçırıldığını öğrendi

Halide'yi kim kaçırdı? Arıza yeni bölüm tanıtım
HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da, İhtiyar'ın kaçırılan silahlarını getirmek için herkes harekete geçti. Burak, daha öncesinde kendisinin kaçırıp Ruslara verdiği silahları, yaptığı bir operasyonla geri aldı. Ali Rıza'nın gelişi ise Burak'ın bütün planını bozdu.

Ali Rıza, Burak'ın yolunu keserek silahları geri alırken, Ali Rıza'nın yanında Murat'ın da olması Ersoylu kardeşler arasındaki dengeleri bir kez daha alt üst etti. Mallar bulunduktan sonra konsorsiyum bir araya gelirken, tam o anlarda herkesin telefonuna bir mesaj geldi. Gelen görüntüyü açan Ali Rıza ve konsorsiyum üyeleri, Halide'nin kaçırıldığını gördü. "Halide'yi kim kaçırdı?" sorusunun yanıtı ise şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #FARKETMEDEN DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 22. bölümüyle ABC1 20+'da 4.92 izlenme oranı (rating),9.77 izlenme payı (share),AB'de 3.93 izlenme oranı (rating),8.65 izlenme payı (share),Total'de 5.53 izlenme oranı (rating),11.43 izlenme payı (share) elde etti. #farketmeden etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre gündemde yer aldı.

A.RIZA PLANINI ADIM ADIM UYGULADI

Balaban, Safir tarafından sorguya alındı ancak Safir'in yöntemlerine rağmen konuşmayacağını söyledi. Safir'in sorgusu devam ederken, yapılan sürpriz baskın sonucu Balaban kaçırıldı. Balaban'ı, İhtiyar'ın elinden alanın ise Ali Rıza olduğu ortaya çıktı. Babasıyla ilgili bildiği şeyleri anlatması için Balaban'ı alan Ali Rıza, babasının katilinin İhtiyar olduğunu öğrendi. Balaban, Ali Rıza'nın babasının Safir tarafından vurulduğunu gösteren bir video izletti. Ali Rıza'ya daha fazlasını anlatacağını ama bunun için öncelikle teklifini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Ali Rıza, Balaban'la anlaşmış gibi görünse de aslında başka bir planın içindeydi. Ali Rıza adım adım kendi planını uygularken, diğer tarafta da Burak ve Balaban yaptıkları anlaşma sonucu harekete geçti.

"Babanın katili İhtiyar"

İHTİYAR'IN SEVKİYATINA ENGEL

İhtiyar'ın silah sevkiyatının engellenmesi konsorsiyumda sert rüzgarların esmesine neden oldu. Burak tarafından silahların kaçırılmasının ardından İhtiyar masayı topladı ve silahların hemen bulunmasını istedi.

İhtiyar konsorsiyumu topluyor;

ALİ RIZA'DAN SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Ali Rıza'nın Sevgililer Günü'nde yaptığı sürpriz evlilik teklifi bölüme damgasını vurdu. Takside hiç beklemediği anda bir yüzükle karşılaşan Halide, karşısında Ali Rıza'yı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin romantik anları izleyicileri de derinden etkilerken Halide, Ali Rıza'nın teklifine "evet" dedi.

"Benimle evlenir misin Halide?"

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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