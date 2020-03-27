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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Halil Sezai de köpeğini, kedisini ve kaplumbağasını korumak için kendisini eve kapattı.

Birkaç gün önce kafasını kazıtan Sezai, salgına karşı gerekli tedbiri alan isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından koltukta otururken verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Al işte olacağı buydu... Memnun musun koronavirüs, memnun musun Çin?" şeklinde sitem etti.

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