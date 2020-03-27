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Halil Sezai'den koronavirüs paylaşımı

Tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüse karşı insanlar gerekli izolasyon kurallarına uyarak önlem almaya çalışıyor. Bu süreçte kafasını kazıtan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, sosyal medyadan salgına isyan etti

Halil Sezai, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Halil Sezai de köpeğini, kedisini ve kaplumbağasını korumak için kendisini eve kapattı.

Birkaç gün önce kafasını kazıtan Sezai, salgına karşı gerekli tedbiri alan isimler arasında yer alıyor. 

Sosyal medya hesabından koltukta otururken verdiği bir pozu paylaşan şarkıcı, "Al işte olacağı buydu... Memnun musun koronavirüs, memnun musun Çin?" şeklinde sitem etti.

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