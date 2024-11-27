Halil Umut Meler, Al Shabab - Al Hilal maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak Al Shabab-Al Hilal karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Meler, hafta sonu oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.