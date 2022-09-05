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Halit Ergenç: Her şey yolunda

Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, önceki gün Etiler'deydi

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  • Halit Ergenç: Her şey yolunda! Bergüzar Korel... - Güncel magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, önceki gün Etiler'de trafikte araçlarıyla seyir halindeyken objektiflere yansıdı.
  • Halit Ergenç: Her şey yolunda! Bergüzar Korel... - Güncel magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark eden Ergenç, "Arkadaşlar lütfen çekmeyin. Arabada çocuklar var" ricada bulundu.

    Ayrıca, basın mensuplarına, "Her şey yolunda" açıklamasını yapan ünlü oyuncu, ardından ailesiyle birlikte evlerinin yolunu tuttu.
  • Halit Ergenç: Her şey yolunda! Bergüzar Korel... - Güncel magazin haberleri

    "LONDRA'YA SIK SIK GİDİP GELİYORUZ"

    Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerle sohbet eden ikili, "Londra'da çocuklarla birlikte çok yoğun bir hayatımız var. Onları okula götürüyoruz, getiriyoruz" diye konuşmuştu.

    Korel, "Benim için oldukça yoğun geçiyor. Halit çok gidip, geliyor. Ben genelde çocukların başında kalıyorum ama çok sık gidip, geliyoruz. Türkiye'den arkadaşlarımız geliyor bize. Her şey güzel geçiyor" açıklamasını yapmıştı.
  • Halit Ergenç: Her şey yolunda! Bergüzar Korel... - Güncel magazin haberleri

    "HAYATI İKİYE BÖLDÜK"

    Halit Ergenç ise, "Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Halit Ergenç: Her şey yolunda! Bergüzar Korel... - Güncel magazin haberleri

    "OKULLAR AÇILANA KADAR BURADAYIZ"

    Bergüzar Korel de, "Oğlumuz müzikle çok ilgileniyor. Müziği çok seviyor. Onun için orada çok imkan var. Biz bunu denemek istedik. Onun da her türlü şeye ulaşabileceği bir yer istedik. Londra, iyi bir eğitim alacağı yer. Tabii ki Türkiye'de de alabilir. İkimiz de Mimar Sinan'lıyız ama biz bunu denemek istedik. Gidiyoruz, geliyoruz... Buradaki evimiz açık. İşlerimiz burada. Sadece bir dönem yani okullar açılana kadar buradayız" diyerek, röportajı tamamlamıştı.
  • Halit Ergenç: Her şey yolunda! Bergüzar Korel... - Güncel magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

    2009'da evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in, Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları bulunuyor.
  • Halit Ergenç: Her şey yolunda! Bergüzar Korel... - Güncel magazin haberleri

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