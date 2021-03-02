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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, virüslerin de diğer canlılar gibi yaşamlarını sürdürme çabasında olduğunu belirtti.

Virüslerin kendilerine uygun olmayan ortamlarda yaşamak için mutasyon geçirdiğini anlatan Yorulmaz, "Mutasyon virüsler hem bulaşmada hem hastalığın klinik belirtilerinde değişiklik meydana getirebiliyor. Tüm dünyada üç mutasyon var. Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika'dan çıkan mutasyon. Bu mutasyon virüslerin çok daha bulaşıcı olduğu yönünde açıklama yapıldı ve gözlemler de bu şekilde. Önceki virüse göre 1,5 kat daha bulaşıcı virüsle karşı karşıyayız" dedi.

MUTANT VİRÜS DAHA BULAŞICI

Prof. Dr. Yorulmaz, ilk çıkan koronavirüsün yerini mutant virüslerin almaya başladığını anlatarak şöyle devam etti: "Almanya'daki çalışmalar mutant virüsün, ana virüsün dörtte birine yaklaştığını gösteriyor. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanı açıkladı, 37 ilde mutant virüs belirlendiğini söyledi. Bunun tüm ülkede yaygınlaşacağını söylemek yanlış olmaz. Edirne'de de mutant virüs olduğu açıklanmıştı. Mutant virüsün varlığı daha bulaşıcı olduğuna göre, önlemlerimizi çok daha sıkı biçimde alma gerekliliğini bize gösteriyor. Çünkü önceden aldığımız önlemler daha az bulaşıcı virüse göreydi. Şimdi 1,5 kat daha fazla bulaşıyorsa demek ki maske eskisi kadar koruyucu olmayabilir. Hem maske sayımızı hem de mesafeyi artırmamız gerekiyor."

Daha önce uygulanan 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının 2 metreye çıkarılması önerisinde bulunan Yorulmaz, "Görüşmelerimiz 15 dakikaydı, şimdi 10 dakikayı geçmesin. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunmamak çok önemli. Hijyen kurallarına öncesinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Mutant virüsle birlikte risk büyüdü, tedbirleri iki katına çıkarın." diye konuştu.

Yorulmaz, sırası gelenlerin de mutlaka aşı olması gerektiğini kaydetti.