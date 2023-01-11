Halka arz şirketlere ne kazandırıyor?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Hitit Bilgisayar Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu oluyor. Mart 2022'de halka açılan Hitit Bilgisayar'ın halka arz sonrası bilanço gelişmelerinin ele alındığı programda Özmutlu, halka arzdan elde edilen kaynağın nasıl kullanıldığını ve şirkete nasıl faydalar sağladığını anlatıyor.

9 AYLIK RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Pandemi sonrası havacılık sektöründeki gelişmeleri paylaşan Özmutlu, havacılık sektörüne teknolojik çözümler sunan Hitit Bilgisayar'ın bu süreçten nasıl etkilendiğini açıklıyor. Sektörün geçen yıl dünya ve Türkiye’deki görünümünü anlatan Özmutlu, Hitit Bilgisayar'ın geçen yılın 9 aylık rakamlarını bilançolardan yola çıkarak değerlendirirken hangi bilanço kalemlerinin umut vaat edici hangi kalemlerin kötü geldiğine yönelik fikirlerini paylaşıyor.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU MU?



Başta fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri olmak üzere Hitit Bilgisayar'ın rasyolarının da ele alındığı programda Özmutlu, halka arzın ardından şirketin borsa ortaklarına vaat ettiği sözleri hangi oranda gerçekleştirdiğine dair bilgileri aktarıyor. Halka arzdan elde edilen kaynağın doğru kullanılıp kullanılmadığı ve bu kaynağın şirkete ne fayda sağladığının tartışıldığı programda şirketin halka açık olmasının avantaj ve dezavantajları sıralanıyor. Özmutlu ayrıca bilanço kalemlerini etkileyen gelişmelerin yılın geri kalanında ve gelecek yıllarda nasıl bir seyir izleyeceğine dair tahminlerini de paylaşıyor.