Halka arz takvimi Mayıs 2024: Bu ay hangi firma, ne zaman halka arz oluyor?
Halka arz takvimi Mayıs ayı tüm hızıyla işliyor. Şu anda takvimde Onur Yüksek Teknoloji, Özyaşar Tel, Altınkılıç Gıda, Yiğit Akü ve Horoz Lojistik olmak üzere 5 firma yer alıyor. İşte, güncel halka arz takvimi ve firmanın tüm merak edilen halka arz detayları...
Yatırımcıların merakla takip ettiği halka arz takvimi her geçen gün yenileniyor. An itibarıyla Mayıs ayında iki firma işlem görmeye başlayacakken, üç firma da talep toplamaya hazırlanıyor. İşte, Mayıs halka arz takviminde yer alan şirketlerin hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve lot miktarları...
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ DETAYLARI
Hisse fiyatı 49,50 TL olan Onur Yüksek Teknoloji, kişi başına 643 TL değerinde 13 lot verdi. Firma, 28 Mayıs 2024 tarihinde BIST'te işlem görmeye başlayacak.
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME HALKA ARZ DETAYLARI
Henüz lot dağıtımı ve borsada işlem görme tarihi açıklanmayan Özyaşar Tel, 24 Mayıs itibarıyla talep toplamayı bitirdi. Hisse fiyatı 28 TL olan firma toplamda 26 milyon lot dağıttı.
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ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
Altınkılıç Gıda yeni halka arzı açıklanan firmalardan. Hisse fiyatı 22,98 TL olan firma toplamda 33.885.000 lot dağıtacak ve 29-30 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HALKA ARZ DETAYLARI
Yiğit Akü halka arz kapsamında 75 milyon lot dağıtacak. 34,68 TL olan hisse fiyatı için talep toplama süreci 29 Mayıs'ta başlayacak.
HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ HALKA ARZ DETAYLARI
Horoz Lojistik de Mayıs ayı halka arz takvimine eklendi. Firmanın hisse fiyatı 55 TL olarak açıklandı. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğü olan firma 29 Mayıs'ta talep toplamaya başlıyor.