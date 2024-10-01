Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Halkalı Güneş tutulması ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi, nerelerden izlenebilir?

        Güneş tutulması yaklaşıyor! Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

        Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay'ın, Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşacak tutulma, yedi dakikadan fazla sürecek ve Ay, Güneş'i tamamen örtemeyeceği için ortaya 'ateş çemberi' denilen bir manzara çıkacak. Peki, Halkalı Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor. 'Halkalı' olarak isimlendirilen bu tutulma 'ateş çemberi' denilen bir görüntü oluşturacak ve Ay, tutulmanın en zirve yaptığı noktada Güneş diskinin yüzde 93'ünü kaplayacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        2

        HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

        2 Ekim 2024 tarihinde saat 18.45'te Güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

        3

        GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

        4

        NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor!
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Cep telefonu alan daraltması yapıldı! 18 dakikalık tespit
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Peder Gregory Salloum İsrail'in saldırılarında vuruldu
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Yumrukla öldüren kick boksçunun ifadesi ortaya çıktı!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Kadın mahkûmlarla buluştu
        Kadın mahkûmlarla buluştu