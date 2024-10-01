Güneş tutulması yaklaşıyor! Halkalı Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?
Halkalı Güneş tutulması için geri sayım başladı. Ay'ın, Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşacak tutulma, yedi dakikadan fazla sürecek ve Ay, Güneş'i tamamen örtemeyeceği için ortaya 'ateş çemberi' denilen bir manzara çıkacak. Peki, Halkalı Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...
Yılın son Güneş tutulması yaklaşıyor. 'Halkalı' olarak isimlendirilen bu tutulma 'ateş çemberi' denilen bir görüntü oluşturacak ve Ay, tutulmanın en zirve yaptığı noktada Güneş diskinin yüzde 93'ünü kaplayacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2 Ekim 2024 tarihinde saat 18.45'te Güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.