Halkalı’dan başlayıp İstanbul Havalimanı’na ulaşan metro hattının 31,5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2,5 km bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir” dedi. Hattın İşletmeye alınmasıyla birlikte seyahat sürelerinin düşeceğini kaydeden Uraloğlu, “Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Arnavutköy- Beşiktaş arası 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya ve Küçükçekmece - Kemerburgaz arası 50 dakika olacaktır” diye konuştu.

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ENTEGRE OLACAK LOKASYONLAR

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacak lokasyonları da açıkladı. Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile Havalimanında, Marmaray ile Halkalı’da, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve bizim inşa edeceğimiz Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepe’de, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanı’nda, Bakırköy-Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalı’da entegrasyon sağlayacak” dedi.