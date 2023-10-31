Bakan açılış tarihini açıkladı! Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak?
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu durakları ve açılış tarihi ile ilgili detaylar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının son durumunu paylaştı. Bu bağlamda gözler "Halkalı-Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu durakları ve açılış tarihi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirten Bakan Ural, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu durakları ve açılış tarihini de açıkladı. Peki, Halkalı-Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? İşte, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu durakları ile ilgili bilgiler...
HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İncelemesini yaptığımız hattımızın 24 km uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürüyoruz. Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz” dedi.
HALKALI-HAVALİMANI METROSU DURAKLARI
Bakan Uraloğlu, Halkalı'dan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan metro hattının 31,5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Kargo Terminali, Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2,5 kilometre bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 kilometre tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımızla seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.
KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 24 DAKİKA OLACAK
Halkalı’dan başlayıp İstanbul Havalimanı’na ulaşan metro hattının 31,5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2,5 km bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir” dedi. Hattın İşletmeye alınmasıyla birlikte seyahat sürelerinin düşeceğini kaydeden Uraloğlu, “Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Arnavutköy- Beşiktaş arası 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya ve Küçükçekmece - Kemerburgaz arası 50 dakika olacaktır” diye konuştu.
ENTEGRE OLACAK LOKASYONLAR
Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacak lokasyonları da açıkladı. Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile Havalimanında, Marmaray ile Halkalı’da, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve bizim inşa edeceğimiz Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepe’de, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanı’nda, Bakırköy-Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalı’da entegrasyon sağlayacak” dedi.