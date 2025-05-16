Halkbank: 0 - Sir Sicoma Monini Perugia: 3 | MAÇ SONUCU

Leal ve Sotola'nın etkili smaçlarıyla maçın başında 7-3 öne geçen Halkbank, rakibine mola aldırdı. Ben Tara ve Ishikawa başta olmak üzere bulduğu sayılarla 26. oyunda maça denge getiren (13-13) Sir Sicoma Monini Perugia, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ilk seti 25-23'lük skorla hanesine yazdırdı.

İkinci setin başında savunmasıyla öne çıkan Sir Sicoma Monini Perugia, 7-4 üstünlük yakaladı ancak rakibine Kooy ve Leal'ın sayılarıyla yanıt veren Halkbank, skoru 13-13'e getirdi. Bu noktadan sonra manşetlerde iyi iş çıkaran ve oyuna ağırlığını koyan İtalyan ekibi, seti 25-23 alarak skoru 2-0'a getirdi.