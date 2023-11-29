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        Haberler Spor Voleybol Halkbank-Berlin Recycling Volleys: 3-2 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Halkbank-Berlin Recycling Volleys: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Alman ekibi Berlin Recycling Volleys'i 3-2 mağlup ederek C Grubu'nda 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:33
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        Halkbank, Berlin'i 5 sette devirdi!
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        Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini sahasında karar seti sonunda 3-2 mağlup etti.

        Halkbank, grupta böylece ikinci galibiyetini almayı başardı. Başkent ekibi bu sonuçla grubunda liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonunda Halkbank'tan Ngapeth, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

        Başkent ekibi organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın Gas Sales Daiko takımını 3-1 yenmeyi başarmıştı. Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etmişti.

        Halkbank gruptaki üçüncü maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

        Salon: Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

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        Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vasileios Vasileiadis (Yunanistan)

        Halkbank: Gordon Perrin, Mert Matic, Ma’a, Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir (Volkan Döne, Lagumdzija, Aslan Ekşi)

        Berlin Recycling Volleys: Timothee, Stalaekar, Tille, Schott, Tammemaa, Sotola (Tsuiki, Kessel, Taht, Krick)

        Setler: 19-25, 25-21, 19-25, 29-27, 15-10

        Süre: 139 dakika (23, 30, 34, 35, 17)

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