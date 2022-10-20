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Halbank Ekim ayı promosyon kampanyaları

Emekli promosyon kampanyalarının başvuru sürelerinin geçtiğimiz günlerde uzatılmasıyla banka banka emekli promosyon araştırmaları yeniden hız kazandı. Promosyon ödemesi ile dikkat çeken bankalardan birisi de Halkbank oldu. İşte 2022 Ekim ayı Halkbank emekli promosyon kampanyası ile ilgili güncel bilgiler...

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  • Halkbank emekli promosyonu detayları: Ekim 2022 Halkbank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar, kaç TL?

    Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankalarının da katılmasıyla gözler Ekim ayı emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. İşte Halbank emekli promosyon kampanyası detayları ve konuyla ilgili merak edilenler...
  • Halkbank emekli promosyonu detayları: Ekim 2022 Halkbank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar, kaç TL?

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINDA KİMLER FAYDALANBİLİR?

    Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.
  • Halkbank emekli promosyonu detayları: Ekim 2022 Halkbank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar, kaç TL?

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

    1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • Halkbank emekli promosyonu detayları: Ekim 2022 Halkbank emekli maaş promosyon ücreti ne kadar, kaç TL?

    PROMOSYON KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

    Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubeleriNden, Bank24 ATM’lerden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattından ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.

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