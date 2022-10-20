HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINDA KİMLER FAYDALANBİLİR?

Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir.