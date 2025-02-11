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        Haberler Spor Voleybol Halkbank'ın konuğu Allianz Milano - Voleybol Haberleri

        Halkbank'ın konuğu Allianz Milano

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Allianz Milano ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:12
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        Halkbank'ın konuğu Allianz Milano!
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        CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Halkbank, İtalyan ekibi Allianz Milano'yu ağırlayacak.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

        Karşılaşmayı Sırp Tomislav Popovic ile Bulgar Konstantin Yovchev hakem ikilisi yönetecek.

        Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı smaçör Dick Kooy, rakiplerini de maçın anlamını da iyi bildiklerini ve kazanmak için sahada her şeyi yapacaklarını söyledi.

        Türk smaçör İzzet Ünver de iki ayaklı bir eleme turu oynayacaklarının bilincinde olduklarını ve ona göre mücadele edeceklerini ifade etti.

        Brezilyalı smaçör Yoandy Leal ise avantaj sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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