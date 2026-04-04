        Haberler Spor Basketbol TKBL Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet, kupasını aldı! - Basketbol Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet, kupasını aldı!

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 18:55 Güncelleme:
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, kupasını kaldırdı.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen ödül töreninde, ligde üst üste 8, toplamda ise 20. kez şampiyonluğunu ilan eden sarı-lacivertli takımın teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

        Törende ilk olarak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ödülünü oyuncu Gökşen Fitik'e takdim etti.

        Ligin en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli basketbolcu Sevgi Uzun, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten'den aldı.

        Fenerbahçe Opet oyuncularına madalyalarının takdim edilmesinin ardından Alperi Onar ve Emma Meesseman'a kupayı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

        Kupayı kaldıran sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

        Seremonide Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile sarı-lacivertli yöneticiler de yer aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları