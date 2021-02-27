"TEK RAKİBİ KENDİSİ"

Önceki gün kum torbasının üzerine çıkan Halle Berry, bu kez karın ve bacak kaslarını güçlendiren egzersizler yaptı. Berry, o anları da Instagram hesabından yayınladı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, spor yapmayı günlük hayatının bir parçası haline getiren 54 yaşındaki oyuncunun, tek rakibinin kendisi olduğu yönünde yorumlar yaptı.