"TOMBALAK BEBE"

Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ve oğlunun birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor." diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın, "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumunu yapmıştı.

Halsey de, Alev Aydın'a "Tombalak bebe." yazarak yanıt vermişti. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum gelmişti.