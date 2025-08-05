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        Haberler Magazin Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit Bebek'te - Magazin haberleri

        Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit Bebek'te

        Haluk Bilginler ile genç meslektaşı Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı 'Can Dostum' filminin çekimleri başladı. Bilginer ile Yiğit, Bebek'te görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:05 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:05
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        Ünlü oyuncu tekerlekli sandalyede
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; başrolünde; Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in yer aldığı 'Can Dostum' adlı sinema filminin çekimlerine başlandı.

        Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in birlikte kamera karşısına geçtikleri bir sahnenin çekimi, Bebek Parkı'nda gerçekleştirildi. Bilginer'in rolü gereği tekerlekli sandalyede oturduğu görüldü.

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        #Haluk Bilginer
        #feyyaz yiğit
        #Can Dostum
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