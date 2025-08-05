Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit Bebek'te - Magazin haberleri

Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit Bebek'te - Magazin haberleri

Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit Bebek'te Haluk Bilginler ile genç meslektaşı Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı 'Can Dostum' filminin çekimleri başladı. Bilginer ile Yiğit, Bebek'te görüntülendi

Habertürk Giriş: 05.08.2025 - 14:05 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:05 facebook

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