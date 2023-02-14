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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı. Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunuyor. Depremzedeler için çalışmalarda bulunan Levent, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sitem etti.

"BUNLARI NEREDE YIKATALIM?" Haluk Levent, gönderilen bazı yardım kolilerini "İşimizi gücümüzü bıraktık, bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz. İkinci el eşya göndermeyin. Biz bunları nerede yıkatalım, nerede ütületelim?" notuyla yayınladı.

"İRTİBATSIZ BİR BİÇİMDE DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERMEYİN" Daha sonra bu paylaşımını silen Haluk Levent, "Kirli kıyafet kolilerinin yanında kamera kadrajına girmiş konuyla alakası olmayan markalar var bu nedenle siliyorum tweet’i. Ama yine de aklınızda kalsın. Gelişigüzel bir şekilde bir kamyon eşya yükleyip irtibatsız bir biçimde deprem bölgesine göndermeyelim. Lütfen..." açıklamasında bulundu. — Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2023 Fotoğraflar: AA, İHA, Twitter "GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARALAR YÜREĞİMİ PARÇALIYOR" KIVANÇ'TAN YENİ YARDIM DEPREMDEN ETKİLENEN HAYVANLAR İÇİN ÇİFTLİK KURDU