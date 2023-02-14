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Haberler Magazin Haluk Levent, isyan etmişti... Paylaşımını neden sildiğini açıkladı - Magazin haberleri
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Haluk Levent, paylaşımını neden sildiğini açıkladı

Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birlikte depremzedeler için seferber oldu. Afet bölgesinde depremzedeler için çalışan Levent, "İşimizi gücümüzü bıraktık bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz" diyerek isyan etti. Ancak bu paylaşımını bir süre sonra kaldıran şarkıcı, gönderisini neden sildiğini açıkladı

Haluk Levent, isyan etmişti... Paylaşımını neden sildiğini açıkladı - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı. Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinde bulunuyor. Depremzedeler için çalışmalarda bulunan Levent, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda sitem etti.

"BUNLARI NEREDE YIKATALIM?"

Haluk Levent, gönderilen bazı yardım kolilerini "İşimizi gücümüzü bıraktık, bazı eşyaları çöpe göndermekle meşgulüz. İkinci el eşya göndermeyin. Biz bunları nerede yıkatalım, nerede ütületelim?" notuyla yayınladı.

"İRTİBATSIZ BİR BİÇİMDE DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERMEYİN"

Daha sonra bu paylaşımını silen Haluk Levent, "Kirli kıyafet kolilerinin yanında kamera kadrajına girmiş konuyla alakası olmayan markalar var bu nedenle siliyorum tweet’i. Ama yine de aklınızda kalsın. Gelişigüzel bir şekilde bir kamyon eşya yükleyip irtibatsız bir biçimde deprem bölgesine göndermeyelim. Lütfen..." açıklamasında bulundu.

Fotoğraflar: AA, İHA, Twitter

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