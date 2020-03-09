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Haluk Levent: Koronavirüse karşı tedbirli olmalıyız

Şarkıcı Haluk Levent, 8 Mart Pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Seyircilerin arasına girerek onlarla sohbet eden Levent, "Bugün selfie çekmek, sarılmak yok. Yanınızda dolaşacağım. Koronavirüse (coronavirüs) karşı tedbirli olmalıyız" ifadelerini kullandı

Haluk Levent

Şarkıcı Haluk Levent, 8 Mart Pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Levent, konserinin açılışını 'Uçak Yaparım'la başlattı.

Ardından 'Ankara' ile devam eden Haluk Levent, eline aldığı gitarı ile şarkıya eşlik etti. Şarkıcı, sadece gitarıyla söylemeye başladığı 'Bazı Günler (Şehit)' şarkısının bir bölümünde çıplak sesle devam etti.

"TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra türküler de söyleyen Haluk Levent, seyircilerin arasına girerek onlarla sohbet etti. Levent, "Bugün selfie çekmek, sarılmak yok. Yanınızda dolaşacağım. Koronavirüse karşı tedbirli olmalıyız. Hatta bunu bir şarkıya uyarladık" diyerek Cem Karaca'nın 'Rap Rap'ini yeniden yorumladı.

Konserin en unutulmaz anlarından biri ise Elfida şarkısını yazdığı küçük kızın anne ve babasının konseri izlemesi oldu. Annesini sahneye davet eden Haluk Levent, ailenin ağzından şarkının gerçek hikayesi anlatılırken, bütün seyircilerle beraber gözleri doldu.

 

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