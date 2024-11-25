İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesinin perşembe günü çıkardığı kararla tutuklanmasını emrettiği Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın idam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hamaney, "Tutuklama emri çıkarıldı, bu yeterli değil. Bu işin başındaki suçlu liderlerin hükmü idamdır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve Gallant'ı Gazze halkına yönelik "sistematik" saldırıdan sorumlu tutmuştu.