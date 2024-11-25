Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamaney: Netanyahu idam edilmeli | Dış Haberler

        İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Netanyahu'nun idamını talep etti.

        Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrini yeterli bulmayan İran dini lideri Ali Hamaney, Netanyahu'nun idam edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamaney, Netanyahu'nun idamını talep etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Uluslararası Ceza Mahkemesinin perşembe günü çıkardığı kararla tutuklanmasını emrettiği Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın idam edilmesi gerektiğini ifade etti.

        Hamaney, "Tutuklama emri çıkarıldı, bu yeterli değil. Bu işin başındaki suçlu liderlerin hükmü idamdır" dedi.

        Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve Gallant'ı Gazze halkına yönelik "sistematik" saldırıdan sorumlu tutmuştu.

        Cinayet, baskı ve aç bırakma suçlamalarıyla İsrailli yöneticilerin tutuklanmasına karar verilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hamaney
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?