Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Hamas: Filistinlilerin haklarını güvence altına alınmalı

        Hamas, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Hamas, Filistinlilerin ulusal meşru haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 23:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas: Filistinlilerin haklarını güvence altına alınmalı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamas, Gazze'nin geleceğini şekillendirecek tüm siyasi yol ve düzenlemelerin, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin ulusal meşru haklarının güvence altına alınmasından geçtiğini bildirdi.

        Hamas'tan, ABD'nin başkenti Washington'da Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Gazze Şeridi ve Filistin halkının geleceğini konu alan her türlü siyasi yol ve düzenlemenin saldırıların tamamen durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilerin başta kendi kaderini tayin etme hakkı olmak üzere ulusal meşru haklarının güvence altına alınmasını temel alması gerektiği vurgulandı.

        REKLAM

        İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sürdürdüğü bir dönemde ABD'de yapılan toplantının uluslararası toplumu ve Gazze Barış Kurulu üyelerini, saldırıları durdurması, sınır kapılarını açması, insani yardımı kısıtlamayı bırakması ve yeniden inşanın başlaması için İsrail'i pratik adımlar atmaya zorlaması gerektiği aktarıldı.

        Uluslararası çevrelere ve arabuluculara seslenen Hamas, ateşkes anlaşmasının şartlarının uygulanmasını sağlamak, İsrail'in insani ve siyasi hakları aksatmasını önlemek ve kalıcı bir ateşkesin oluşturulması için sorumlulukları üstlenme çağrısında bulundu.

        Gazze Şeridi'nde istikrarın sağlanması için gösterilen tüm uluslararası hakiki çabaların İsrail'in saldırgan politikalarına son verilmesini ve Filistin halkının haklarına tam ve eksiksiz bir şekilde kavuşmasını sağlamaya odaklanması gerektiğinin altı çizildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Büyü yaptılar" iddiasına 2 gözaltı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın giriş ve koridorlarına toz ve sıvı benzeri maddeler sürerek "büyü yaptıkları" şüphesi uyandıran iki kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası kimlikleri belirlenen 16 ve 17 yaşındaki şüpheliler, polis ekiplerince yakala...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme