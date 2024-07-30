Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas: Netanyahu engeller koyarak anlaşmayı erteliyor | Dış Haberler

        Hamas: Netanyahu engeller koyarak anlaşmayı erteliyor

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Gazze'de ateşkesin sağlanması için de çalışmalar devam ediyor. Son olarak Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sürekli engeller çıkararak Gazze ile ilgili anlaşmaya varılmasını ertelemeye çalıştığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Netanyahu anlaşmayı engelliyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli engeller çıkararak Gazze ile ilgili anlaşmaya varılmasını ertelemeye çalıştığını söyledi.

        Rişk, Telegram sayfasından İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın Gazze'de anlaşmayı engellediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        "Anlaşmayı erteleyen, kaçan ve anlaşmaya engeller çıkaran Netanyahu'nun kendisidir." diyen Rişk, Hamas Hareketi'nin olumlu ve esnek tutum sergilediğini arabulucuların çok iyi bildiğini kaydetti.

        Anlaşmaya varılması için Hamas'ın yolu açtığını belirten Rişk, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Hamas, İsrail'in engellerini aştı. Ateşkes, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çıkması ve esir takasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'in hitabının da içerdiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında geçen konuları memnuniyetle karşılarken, Netanyahu bunları kabul etmedi."

        REKLAM

        Yeni talepler

        Rişk, Netanyahu'nun "kendilerinin sunmuş oldukları ve Hamas'ın üzerine düzeltmeler yaptığı teklifi kabul ettiğine" ilişkin sözünün yalan olduğunu ifade etti.

        "Tüm dünya İsrail'in kendisi tarafından sunulan teklifinde geçmeyen ek şartlar ve taleplerde bulunduğunu biliyor." diyen Rişk, Netanyahu'nun arabulucuların tüm müzakere turlarında getirdiği tekliflere cevap vermediği ve son Roma görüşmelerinde olanların da bunu teyit ettiğini vurguladı.

        İsrail Wala haber sitesi, iki gün önce, İsrail'in ABD'ye anlaşmaya ilişkin yeni bir teklif sunduğunu ve Netanyahu'nun bunda Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine silah naklini engelleyecek gözlemci bir mekanizma kurulması hususunda özellikle yeni taleplerinin bulunduğunu kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        #Hamas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü