Hamdi Alkan: Büyük Buluşma

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile eski eşi Canan Hoşgör, 1999 yılında boşanmıştı. 2006 yılında evliliklerine ikinci bir şans veren çift, daha sonra 2012 yılında anlaşmalı olarak ayrılık kararı almıştı.