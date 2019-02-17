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Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins, New York Knicks'ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo mücadele etti, kazanan ise Diallo oldu!