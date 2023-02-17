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Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile eşini kayalıklardan atan sanığa istinaftan ret!
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Hamile eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan atan sanığa istinaftan ret!

Muğla'da, 4 yıl önce kayalıklardan düşüp yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal'ın, istinaf mahkemesine itirazı reddedildi

Hamile eşini kayalıklardan atan sanığa istinaftan ret!
DHA

Yedi aylık hamile Semra Aysal (33), 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal (41) ile gezmeye gittiği Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü.

İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin kontrolünde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

MAHKEMEDEN OY ÇOKLUĞUYLA CEZA

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat 2022'de görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU GELDİ, YENİDEN AYNI CEZAYI ALDI

Hakan Aysal geçen ekim ayında yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

AYSAL BU DEFA CEZAYI İSTİNAFA TAŞIDI

Aysal, bu defa da hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz edip, tahliyesini talep ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Aysal'ın itirazını reddetti. Aysal'ın karara 15 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

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