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İLK SEMPTOMLAR

Bazı kadınlar için hamileliğin bazı belirtileri cinsellikten sonraki birkaç hafta içinde başlar. Ancak bu belirtiler hemen hamilelik belirtileri olarak algılanmamalıdır. Bazıları kapıdaki bir hastalığın veya reglin başlangıcı ya da dünyaya gelecek küçük bebeğinizin habercisi olabilir. İşte bu semptomlardan birkaçı...