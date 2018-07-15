Adet gecikmesiyle 'Acaba anne mi oluyorum?' sorusu akıllara gelmeye başlıyor. Uzmanlar, her hamile kadında aynı hamilelik belirtilerinin görülmediğini söylüyor.
Mesela bazı kadınlar mide bulantısı yaşarken diğerleri halsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Oral, hamileliğin belirtileri hakkında bilgi verdi.
İLK SEMPTOMLAR
Bazı kadınlar için hamileliğin bazı belirtileri cinsellikten sonraki birkaç hafta içinde başlar. Ancak bu belirtiler hemen hamilelik belirtileri olarak algılanmamalıdır. Bazıları kapıdaki bir hastalığın veya reglin başlangıcı ya da dünyaya gelecek küçük bebeğinizin habercisi olabilir. İşte bu semptomlardan birkaçı...
– Yumuşak ve şiş göğüsler,
– Yorgunluk,
– Az kanama ya da kramp,
– Kusmalı ya da kusmasız mide bulantısı,
– Sık idrar,
– İştah kesintileri,
– Baş ağrıları ve baş dönmeleri,
– Hızlı duygu değişimleri,
– Vücut ısında artış.
EVDE UYGULANAN HAMİLELİK TESTLERİ
Eğer hamile olup olmadığınızı anlamıyorsanız işte size kısa yoldan bir çözüm önerisi. Eczaneden temin edebileceğiniz bu testlerin hem uygulaması kolay hem de sonuçları yüzde 100’e yakın doğru.
Bu aletler idrarınızdaki human karyonik gonodotropin seviyesine bakarlar. Sonucu renk değişimiyle, artı eksi sembolleriyle ya da çizgi şeklinde gösterirler. Prospektüsü okumanız size yardımcı olacaktır.
DOKTOR SEÇİMİ
Hamilelik denen bu uzun yolda daima sizin yanınızda olacak, sizi rahatlatacak ve bu güzel tecrübeden eğlenmenizi sağlayacak bir doktor olmalı.
Seçeceğiniz doktorun tecrübelerine ve başarısına güvenmelisiniz. Ayrıca doktorunuzun hastanesi de size her konuda güven vermelidir. Eşinizle bu önemli ayrıntıya karar verirken dostlarınıza ve ailenize danışabilirsiniz.
İLERİ YAŞ HAMİLELİK İÇİN ENGEL Mİ?
Eğer biraz yaşlıysanız hiçbir şey için geç kalınmış demek değildir. günümüzde birçok kadın hamileliği okulu, kariyeri, seyahati hatta eşiyle iyi vakit harcayabilmek için erteliyorlar. Eğer 30’lu hatta 40’lı yaşlarındaysanız, hala sağlıklı bir bebeğe ve sağlıklı bir hamileliğe sahip olabilirsiniz.
Çocuk sahibi olma yaşı 1970 yıllarında 21 iken bugün bu ortalama 25 yaş ve civarı olmuştur. Fakat halen bu rakamlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Buna rağmen dünya üzerinde kadınların çocuk sahibi olmayı erteledikleri de bir gerçektir.
Rakamlar ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterse de dünya üzerindeki çoğu bayan artık bebek sahibi olmayı erteliyorlar. Bu bayanların bulunduğu ülkelerin başında İsviçre, Japonya ve Hollanda geliyor. Hatta bu ülkelerdeki ortalama yaş 29'dur. Hamile olmanın yaşı üretkenliğiniz sona erene kadar değil, sizin hevesinize ve kararlılığınıza bağlıdır.
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