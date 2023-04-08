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Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!

Kariyerini İtalya’da sürdüren oyuncu Can Yaman ile bir dönem ilişki yaşayan spor spikeri Diletta Leotta bu aşktan sonra gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmış ve ikili geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyurmuştu. Güzel isim Diletta Leotta’nın son pozları görenleri büyüledi.

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  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!

    Bir dönem Can Yaman’dan ile aşk yaşayan tam evlenecekleri konuşulurken ayrılan spor spikeri Diletta Leotta, gönlünü Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius’a kaptırmıştı. Şimdilerde İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Karius ile ekim ayından beri birlikte olan Leotta, son yayınladığı sosyal medya gönderisinde bebek beklediğini duyurmuştu.
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!

    Leotta hamileliğini açıklamak için yayınladığı videoda; "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!

    1991 doğumlu olan Diletta Leotta şimdilerde İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak görülse de aslında 2009 yılında katıldığı Miss İtaly'de seçmeleri bile geçememişti.
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!

    Şimdilerde hamileliğin tadını çıkaran Diletta Leotta, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarıyla yine binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!

    İşte Diletta Leotta'nın son Instagram pozları...
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!
  • Hamilelik haberini müjdelemişti! Diletta Leotta son pozlarıyla mest etti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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