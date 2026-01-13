Habertürk
Habertürk
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Hamilelikte aşırı kilo sezaryeni tetikliyor | Sağlık Haberleri

        Hamilelikte aşırı kilo sezaryeni tetikliyor

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelikte aşırı kilo ve buna bağlı eşlik eden gebelik şekerinin sezaryen oranlarında artışa neden olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:48
        Hamilelikte aşırı kilo sezaryeni tetikliyor
        Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, ideal kiloya sahip anne adaylarında gebelik boyunca ortalama 12-13 kilo artışın normal kabul edildiğini, gebeliğe 90 kilonun üzerinde başlayanlarda ise bu artışın en fazla 9 kilo ile sınırlandırılması gerektiğini kaydetti.

        Daha fazla kilo alımının nefes darlığı, uyku sırasında solunum problemleri, çabuk yorulma, halsizlik ve gebelik tansiyonu gibi pek çok şikayeti beraberinde getirdiğini aktaran Buyru, kilolu kadınlarda gebelik oluştuğunda düşük ve ölü doğum riskinin artabildiğine dikkati çekti.

        Buyru, hamilelikte kontrolsüz kilo alımının hem anne adayı hem de bebek açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini belirterek, "Aşırı kilo ve buna eşlik eden gebelik şekeri, iri bebek, doğum travmaları, müdahaleli doğumlar ve sezaryen oranlarında belirgin artışa neden oluyor. Özellikle omuz takılması gibi hem anne hem de bebek açısından kalıcı hasar riski taşıyan komplikasyonlarla daha sık karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Toplumda yaygın olan "iki kişilik yemek" algısının yanlış olduğunu vurgulayan Buyru, gebeler için miktar değil, beslenme içeriğinin önemli olduğunu, 3 ana öğün ve en fazla iki küçük ara öğünle tüm gebeliğin sağlıklı bir şekilde tamamlanabileceğini kaydetti.

        Buyru, aşırı beslenmenin anneye de bebeğe de faydası olmadığını dile getirerek, "Özellikle gebeliğin üçüncü ayından sonra iştah artıyor, bu dönem kilo kontrolü açısından en kritik süreç. Bu dönemde dikkat edilmezse bir ayda 4-5 kilo alınabiliyor ve bu kilolar gebelik boyunca anne adayının üzerinde kalıyor" uyarısında bulundu.

        Özel bazı riskli durumlar dışında anne adaylarının günlük yaşamlarına ve egzersize devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Buyru, düzenli yürüyüş, yüzme ve hafif egzersizlerin hem kilo kontrolü sağladığını hem de gebelik şikayetlerini azalttığını dile getirdi.

        Buyru, gebelikte gereksiz ve çoklu vitamin kullanımının yaygın bir sorun haline geldiğini belirterek, çok sayıda vitamin ve takviye kullanımının iştahı artırarak kilo alımına neden olduğunu kaydetti.

