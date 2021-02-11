Boyu 25 m kadar yükselir. Daha yapraklanmadan, Mayıs’ ta çiçeklenir. Meyveleri kalın ve yeşil kabuk içindedir. Taze yaprakları Haziran’da, kolayca delinebilecek durumdaki meyveleri haziran ortasında ve olgunları ise Eylül’de toplanır. Kışın yaprak döken gösterişli bir ağaçtır. Yapraklar tek tüysü, yaprakçıklar tam kenarlı ve kuvvetli kokuludur. Drog elde etmek için yapraklar Haziran ve temmuz aylarında toplanır, havadar ve gölgeli bir yere serilerek kurutulur ve ince kıyılarak hava almayan kaplarda saklanır. Ceviz ağacı, Kuzey doğu ve doğu Anadolu’ da yabani olarak yetiştiği gibi, bahçelerde de yetiştirilmektedir. Yaprakları tanen, eterli uçucu yağ, juglan (mantar hastalıklarına karşı etkili),C vitamini ve flavonlar içermektedir.

CEVİZİN HAMİLELİK SIRASINDA FAYDALARI NELERDİR?

Kilo Kontrolü Sağlar: Hamilelikte cevizin faydaları arasında özellikle anne adayını ilgilendiren kısmı, bu dönemde ceviz tüketmenin kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olmasıdır. Cevizin içerisinde bulunan sağlıklı lifler ve protein sayesinde tokluk hissi gerçekleşir. Bu nedenle özellikle ara öğünlerde sağlıksız atıştırmalıklar yerine ceviz tüketmek, anne adayının kilo kontrolü açısından önem taşır.

Bebeğin Beyin Gelişimi İçin Ceviz Tüketin: Hamilelikte cevizin faydalarından biri de bebeği sağlıklı beyin gelişimine destek olmasıdır. Özellikle zihin gücünü arttırdığı bilinen ceviz, hamilelik döneminde düzenli olarak tüketildiğinde, doğacak çocuğun sağlıklı bir sinir sistemine sahip olmasında oldukça etkilidir. Hamilelikte cevizin faydaları arasında beyin gelişimini desteklemesinin yanı sıra bebeğin göz sağlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Bağışıklığı Güçlendirir: Hamilelik dönemindeki anne adaylarının en büyük sorunu bu dönemde hastalıklardan uzak kalabilme mücadelesidir. Çünkü hamilelikte ilaç kullanımı yasak olduğundan, vücudun gücünü arttıracak vitamin ve mineralleri doğal besinlerden alarak bünyeyi korumak gerekir. Hamilelikte cevizin faydaları arasında anne adayının bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer alır. İçerisinde bol miktarda C vitamini, D vitamini, A vitamini ile B12 vitamini ve B16 vitamini de bulunan ceviz, bağışıklık sistemini güçlendirir. Anne adayını hastalıklara karşı koruyan bir kalkan görevi görür. Bu sayede hem annenin hem de bebeğin olumsuz koşullardan etkilenme riski azalır.

Hamilelikte Tansiyon Sorununa Karşı Ceviz Tüketin: Hamilelik döneminde kimi anne adaylarının tansiyon problemi yaşadığı bilinir. Çoğu zaman bu normal bir sorunmuş gibi görünse de bazen de ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Hamilelikte cevizin faydaları araştırıldığında, en önemli faydalarından birinin de hamilelik döneminde yaşanan tansiyon sorununa çözüm olduğudur. Bunun nedeni ise cevizin kan damarlarında meydana gelen iltihapları gidermesi ve kan basıncını düzenleyerek tansiyonun hızlı bir şekilde yükselmesini engellemesidir.

Ceviz, Kötü Kolesterolü Düşürür: Hamilelikte cevizin faydaları arasında kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olması da yer almaktadır. Hamilelik döneminde düzenli olarak ceviz tüketimi, anne adayının iyi kolesterol değerini yükseltirken, kötü kolesterolü düşürür. Bu sayede de vücuttaki kolesterol değerleri sağlıklı seviyelerde seyreder.