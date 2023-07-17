Hamileyken yeniden hamile kalan kadın nadir bir durumla karşı karşıya kaldı

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Cara Winhold, Mart 2021'de hamile kaldı ama kocası Blake ile bunu bir sır olarak sakladılar. Cara, daha önce üç kez düşük yapmıştı ve bebekle ilgili her şeyin yolunda olduğundan emin olana kadar heyecanlanmak istemiyordu. Çiftin o sırada üç yaşında bir oğulları daha vardı.

Birkaç ay sonra Cara, ultrasona girdiğinde bebeğin sağlıklı olduğunu gördüler ancak doktor, rahimde başka bir şey daha gördü.