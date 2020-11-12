Haminne (Serpil Tamur)

Hünkar Yaman’ın annesidir. Haminne yaşlılıktan bazen kafası gidip gelen bir kadındır. Zamanında Süadiye’nin en güzel kızı olmuştur. Artık bakıma muhtaç ve yaşlı bir kadındır. Züleyha’yı çok gelini olarak görmek ister.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminne'si Serpil Tamur kimdir?



19 Mayıs 1944 doğumlu olan Serpil Tamur’un doğum yeri Rodos. Serpil Tamur’un burcu ise boğa.

Türkiye’nin usta oyuncularından birisi olan Serpil Tamur, 1962 sensinde Ankara Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı. Burada oyunculuk üzerine aldığı eğitim sonrasında Devlet Tiyatrosu’na görev almaya başlayan Serpil Tamur, uzun yıllar sahnede kaldı. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik konusunda da oldukça başarılı olan Serpil Tamur, farklı oyunları sahnelenmesinde katkı sağladı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra kendini yönetmenlik alanında da geliştiren Serpil Tamur, Süper Baba ve Unutma Beni gibi efsane dizilerde de yer aldı.

Dizileri ve filmleri

Hayat Güzeldir – 2008

Zeliha’nın Gözleri – 2007

Kurtlar Vadisi Terör – 2007

Kurtlar Vadisi Pusu – 2015

Bebeğim – 2006

Amerikalılar Karadeniz’de 2 – 2006

Akümülatörlü Radyo – 2006

Nehir – 2005

Bir Salkım Üzüm – 2005

Aşkımızda Ölüm Var – 2004

Unutma Beni – 2002

Mert Ali – 2000

Ah Bir Zengin Olsam – 1999

Bizim Aile – 1995

Tanrı Misafiri – 1993

Süper Baba – 1993

Samanyolu – 1989