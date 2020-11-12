Haminne (Serpil Tamur)
Hünkar Yaman’ın annesidir. Haminne yaşlılıktan bazen kafası gidip gelen bir kadındır. Zamanında Süadiye’nin en güzel kızı olmuştur. Artık bakıma muhtaç ve yaşlı bir kadındır. Züleyha’yı çok gelini olarak görmek ister.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminne'si Serpil Tamur kimdir?
19 Mayıs 1944 doğumlu olan Serpil Tamur’un doğum yeri Rodos. Serpil Tamur’un burcu ise boğa.
Türkiye’nin usta oyuncularından birisi olan Serpil Tamur, 1962 sensinde Ankara Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı. Burada oyunculuk üzerine aldığı eğitim sonrasında Devlet Tiyatrosu’na görev almaya başlayan Serpil Tamur, uzun yıllar sahnede kaldı. Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik konusunda da oldukça başarılı olan Serpil Tamur, farklı oyunları sahnelenmesinde katkı sağladı.
Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra kendini yönetmenlik alanında da geliştiren Serpil Tamur, Süper Baba ve Unutma Beni gibi efsane dizilerde de yer aldı.
Dizileri ve filmleri
Hayat Güzeldir – 2008
Zeliha’nın Gözleri – 2007
Kurtlar Vadisi Terör – 2007
Kurtlar Vadisi Pusu – 2015
Bebeğim – 2006
Amerikalılar Karadeniz’de 2 – 2006
Akümülatörlü Radyo – 2006
Nehir – 2005
Bir Salkım Üzüm – 2005
Aşkımızda Ölüm Var – 2004
Unutma Beni – 2002
Mert Ali – 2000
Ah Bir Zengin Olsam – 1999
Bizim Aile – 1995
Tanrı Misafiri – 1993
Süper Baba – 1993
Samanyolu – 1989
YORUMLAR