Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Hamnet' yıldızları Paul Mescal ve Jessie Buckley yeniden bir araya geliyor

        'Hamnet' yıldızları Paul Mescal ve Jessie Buckley yeniden bir araya geliyor

        'Hamnet' filminin iki başrol oyuncusu Paul Mescal ve Jessie Buckley, felaket dolu bir aşk hikayesi için yeniden birlikte kamera karşısına geçecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üçüncü kez buluşuyorlar

        'Hamnet' filminde başrolleri paylaşan ve performanslarıyla övgü alan oyuncular Paul Mescal (30) ve Jessie Buckley (36), yeni bir film için bir araya geliyor.

        'Hamnet' ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan Buckley ile Mescal'in bu, üçüncü buluşması olacak. İkili, 'Hamnet'ten önce, Maggie Gyllenhaal'ın 2021 yapımı 'The Lost Daughter' filminde de birlikte çalışmıştı.

        FELAKET DOLU BİR AŞK HİKAYESİ

        Buckley ile Mescal, bu defa, Oscar adayı Benh Zeitlin tarafından yazılan ve yönetilen, kanun kaçağı temalı romantik film 'Hold On To Your Angels'da başrolleri paylaşacak.

        Güney Louisiana'nın sınırında geçen 'Hold On To Your Angels', bir kanun kaçağı ve çoban arasında geçen, felaket dolu bir aşkı konu alıyor. 'Hold On To Your Angels' filminin yapımına Şubat 2027'de başlanması bekleniyor.

        REKLAM

        #resim#1365896#

        SÖZLERİ KAFA KARIŞIKLIĞI YARATMIŞTI

        Paul Mescal, ocak ayında The Guardian'a verdiği röportajda, 'Hamnet'in ödül sezonu tanıtımları sona erdikten sonra çalışmaya ara vereceğini açıklamıştı. "O projenin tanıtımını bitirdikten sonra, umarım 2028'de Beatles'ı canlandırana kadar kimse beni görmez" diyen Mescal, "İnsanlar benden biraz uzak kalacak, ben de onlardan biraz uzak kalacağım" ifadesini kullanmıştı.

        Ayrıca "Artık bu kadar çok oyunculuk yapmaya devam edemeyeceğimi öğreniyorum" diyen Mescal'in sözleri, emeklilik spekülasyonlarına yol açınca, oyuncu, sözlerine açıklık getirmişti. Mescal, "Bununla kastettiğim şey, esasen hiçbir şeyin tanıtımını yapmayacağım bir dönemin olması beni heyecanlandırıyor demek istememdi" demişti.

        “İşime iki yıl ara verirsem gerçekten aklımı kaybederdim” diyen oyuncu, “Ama beni heyecanlandıran şey, önümüzdeki iki yıl boyunca tanıtım turunda olmamak fikri. Sanırım bu, insanların yüzümü görmekten bir süre uzaklaşmalarını sağlayacak" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz kaplumbağaları için aydınlatmalar kırmızı LED'e çevrildi

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 1 kilometrelik sahilde bulunan aydınlatmalar deniz kaplumbağalarının yön bulmalarına yardımcı olmak amacıyla kırmızı renkli LED armatürlerle değiştirildi.

        #Jessie Buckley
        #Paul Mescal
        #sinema
        #film
        #Hamnet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı