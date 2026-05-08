'Hamnet' yıldızları Paul Mescal ve Jessie Buckley yeniden bir araya geliyor

'Hamnet' filminde başrolleri paylaşan ve performanslarıyla övgü alan oyuncular Paul Mescal (30) ve Jessie Buckley (36), yeni bir film için bir araya geliyor.

'Hamnet' ile En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan Buckley ile Mescal'in bu, üçüncü buluşması olacak. İkili, 'Hamnet'ten önce, Maggie Gyllenhaal'ın 2021 yapımı 'The Lost Daughter' filminde de birlikte çalışmıştı.

FELAKET DOLU BİR AŞK HİKAYESİ

Buckley ile Mescal, bu defa, Oscar adayı Benh Zeitlin tarafından yazılan ve yönetilen, kanun kaçağı temalı romantik film 'Hold On To Your Angels'da başrolleri paylaşacak.

Güney Louisiana'nın sınırında geçen 'Hold On To Your Angels', bir kanun kaçağı ve çoban arasında geçen, felaket dolu bir aşkı konu alıyor. 'Hold On To Your Angels' filminin yapımına Şubat 2027'de başlanması bekleniyor.

SÖZLERİ KAFA KARIŞIKLIĞI YARATMIŞTI

Paul Mescal, ocak ayında The Guardian'a verdiği röportajda, 'Hamnet'in ödül sezonu tanıtımları sona erdikten sonra çalışmaya ara vereceğini açıklamıştı. "O projenin tanıtımını bitirdikten sonra, umarım 2028'de Beatles'ı canlandırana kadar kimse beni görmez" diyen Mescal, "İnsanlar benden biraz uzak kalacak, ben de onlardan biraz uzak kalacağım" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca "Artık bu kadar çok oyunculuk yapmaya devam edemeyeceğimi öğreniyorum" diyen Mescal'in sözleri, emeklilik spekülasyonlarına yol açınca, oyuncu, sözlerine açıklık getirmişti. Mescal, "Bununla kastettiğim şey, esasen hiçbir şeyin tanıtımını yapmayacağım bir dönemin olması beni heyecanlandırıyor demek istememdi" demişti.

“İşime iki yıl ara verirsem gerçekten aklımı kaybederdim” diyen oyuncu, “Ama beni heyecanlandıran şey, önümüzdeki iki yıl boyunca tanıtım turunda olmamak fikri. Sanırım bu, insanların yüzümü görmekten bir süre uzaklaşmalarını sağlayacak" ifadesini kullanmıştı.